Ravage op de weg na botsing auto met vrachtwagen, auto vat vlam

Een auto botste zondagnacht achterop een vrachtwagen op de kruising van de N69 met de Maaij vlakbij Bergeijk. Dit gebeurde rond kwart over drie. Het ging mis toen de vrachtwagen, die uit de tegenovergestelde richting kwam, naar links wilde afdraaien richting de Maaij.

'Bestuurder had twee engeltjes op de schouder'

"Hij had twee engeltjes op de schouder, want hij kon nog lopen", laat een van de agenten die na de botsing werd opgeroepen weten op Instagram. De man werd naar een ziekenhuis gebracht. "Hij wordt later als verdachte door de recherche uitgenodigd voor verhoor."