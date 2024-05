Ernest Faber vertrekt bij PSV en kiest voor Australië

Ernest Faber vertrekt als hoofd jeugdopleiding bij PSV. De oud-voetballer uit Geldrop gaat als directeur voetbalzaken aan de slag bij het Australische Adelaide United FC. De 52-jarige Faber begon in 2018 als hoofd van de PSV Academy.

Faber was een aantal maanden interim-trainer en eerder assistent-trainer onder Phillip Cocu en Dick Advocaat bij PSV. Daarnaast werkte hij als hoofdtrainer van FC Eindhoven, NEC en FC Groningen. "Dit is een mooie kans om in het buitenland te werken", zegt hij in een reactie.

"De clubcultuur en de werkwijze bij Adelaide United FC zijn vergelijkbaar met die van PSV. Ze kunnen sportief nog een aantal stappen zetten. Ik denk dat ik daarin een rol van betekenis kan spelen, temeer nu beide clubs recentelijk een samenwerking zijn aangegaan. Dat doe ik dan vanuit een voor mij nieuwe functie. Het is een rol die ik ambieerde en ik kijk er erg naar uit om mezelf hierin te ontwikkelen."

