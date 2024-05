Ongeluk op de A2 zorgt voor bijna een uur vertraging

Op de A2 is maandagochtend bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven een ongeluk gebeurd. Het ongeluk zorgde voor een lange file in de richting van Maastricht. Er werden twee rijstroken afgesloten. Rond tien uur was de weg weer vrij.

Rond kwart voor tien moesten weggebruikers nog rekening houden met ruim acht kilometer vertraging. Dat zorgde voor bijna een uur extra reistijd richting Maastricht, aldus de ANWB.



Wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk is nog onduidelijk.