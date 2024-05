Ongeluk met vrachtwagen op beruchte kruising, fietser (42) zwaargewond

Een 42-jarige fietser uit Riel is maandagochtend zwaargewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen op de kruising van de Reitse Hoevenstraat met de Lage Witsiebaan in Tilburg. Volgens de politie zag de vrachtwagen de man over het hoofd. Op de kruising gaat het vaker mis.

Er kwamen veel hulpdiensten naar de plek van het ongeluk. Ook landde er een traumahelikopter in het gras op de Hasseltrotonde, net naast het kunstwerk Draaiend Huis. De man is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

De aanleiding van het ongeluk maandag wordt nog onderzocht door de politie. Op de kruising gebeuren vaker ongevallen. Op de Facebook-pagina van Omroep Brabant delen veel Tilburgers hun zorgen over het beruchte kruispunt.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.