Extra poetsen én zenuwen in bedwang houden voor stadionbeheerder NAC

Breda staat in vuur en vlam, want NAC kan deze week promoveren naar de eredivisie. Maar dan moet de ploeg wel eerst in een tweeluik afrekenen met Excelsior: te beginnen dinsdag thuis in het eigen Rat Verlegh Stadion. En dat betekent drukke dagen voor stadionbeheerder Martijn Schinning die met zijn geel-zwarte hart ook nog eens de zenuwen de baas moet blijven. "Als NAC promoveert, pak ik mijn tandenborstel en kom ik drie dagen niet thuis."

"Het is stiekem heel veel werk en er wordt veel gevraagd van de schoonmaakploeg", verzucht hij. "Voor drie van dit soort wedstrijden hebben we normaal gesproken zes tot acht weken de tijd om alles klaar te maken, maar dat moeten we nu in twee weken proppen. Alles schoonmaken, hekken op hun plek zetten, mobiele toiletten installeren, friet- en biertenten opbouwen, noem het maar op... Maar we zijn een goed ingespeeld team, dus is alles op tijd klaar."

Het is maandagmiddag en beheerder Martijn Schinning kijkt even bedenkelijk om zich heen in het Rat Verlegh Stadion. Overal waaiert nog rotzooi rond van de vorige wedstrijd en veel wc's stinken nog een uur in de wind.

Ger en Iris zijn twee van die vrijwilligers uit het team van Martijn. Ze zijn druk bezig een plastic zeil over een deel van de tribune te spannen. "Dat is nodig anders schijten de duiven die hier zitten de stoeltjes onder", legt Ger uit. "Morgen gaat het er vlak voor de wedstrijd weer af."

Schinning stuurt het team aan en is zelf ook niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Rijdend op zijn heftruck verplaatst hij mobiele wc's naar hun plek rond het stadion. "Zeker nu NAC kan promoveren, is iedereen extra gemotiveerd. We werken veel met vrijwilligers en die zijn ook supporter. Het liefst was iedereen gisteren al begonnen."

Even verderop staat Wilco met een ploegje vuil te scheppen in de gracht bij de B-Side. Hij krijgt een highfive van stadionbeheerder Martijn. Natuurlijk wordt er even over het komende tweeluik tegen Excelsior gesproken. De zenuwen gieren nog net niet door de kelen. "Het is maar goed dat ik mijn handen vol heb aan het stadion, want dan hoef ik niet te veel aan de wedstrijd te denken", zegt Martijn.

Het is dan ook bijna een wonder dat NAC na een draak van een seizoen nog om promotie speelt. "Twee weken geleden was NAC nog helemaal kansloos en nu staan we met één been in de eredivisie", vervolgt de stadionbeheerder die ook een beetje verliefd is op zijn club. "De spelers zijn verrot gescholden en nu worden ze de hemel in geprezen. Het leeft enorm in Breda en promotie naar de eredivisie zou een mooi slot zijn na een donkere periode."

Promotie zal de stad op zijn kop zetten, zo weet Martijn. De beslissing valt zondag bij de return in Rotterdam. Daar is hij uiteraard bij. Niet in functie, maar als supporter. "Het wordt gewoon tijd dat NAC terugkeert naar waar de club hoort. En dat is in de eredivisie!"

"We weten dat het nog niet is gespeeld, maar we hopen het allemaal heel erg hard. Als NAC promoveert, pak ik mijn tandenborstel en kom ik drie dagen niet thuis."