Schietpartij na uit de hand gelopen ruzie en vechtpartij

Er is zondagavond rond kwart over tien geschoten op de Hendrik Wiegersmalaan in Rosmalen. Volgens de politie speelde bij de schietpartij 'mogelijk een onderling conflict' een rol. Ook zou er gevochten zijn, zo laat ze maandag weten.

Bij de schietpartij raakte niemand gewond. De politie werd zondagavond gebeld omdat er schoten waren gehoord. Agenten die enkele minuten later op de plek van de schietpartij in Rosmalen waren, hebben sporenonderzoek gedaan en getuigen gehoord. Het is onduidelijk wie de dader is en wat er precies is gebeurd. Daarom zoekt de politie getuigen en mogelijke beelden van de schietpartij.