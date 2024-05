'Efteling stopt met paardenshow in openluchttheater Raveleijn'

De Efteling stopt met de paardenshow Raveleijn in het openluchttheater. Dat meldt pretparknieuwssite Looopings dinsdag. De Efteling zelf wil het nieuws nog niet bevestigen. Volgens Looopings wordt er achter de schermen gewerkt aan een nieuwe show zonder dieren.

In het verhaal, geschreven door Paul van Loon, spelen paarden en raven de hoofdrol en daarover was de afgelopen jaren het nodige te doen. De Partij voor de Dieren keerde zich in 2019 tegen de show, omdat paarden met een brandende deken op de rug galoppeerden.

Brand

Raveleijn werd in mei en juni vorig jaar twee kort achter elkaar getroffen door brand. Bij de brand in mei vatte een huisje in het decor vlam. In juni stond een huisje op het middenterrein van het theater in brand. "Sinds de opening van Raveleijn in 2011 gebruiken we vuureffecten. Dat het nu twee keer in korte tijd misgaat, lijkt vooralsnog op toeval”, liet een woordvoerder het park na de tweede brand weten.

Naast de twee branden ging er meer mis. Afgelopen september viel een acteur van zijn paard, hij raakte gewond. De acteurs in Raveleijn worden opgeleid door het Franse themapark Puy du Fou. “Het zijn professionele stuntmannen en vrouwen, die goed getraind worden. Maar het is het risico van het vak”, liet de Efteling na de val weten.