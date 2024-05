Veertig keer kijken en niet kopen: pas na 40.000 euro overbieden lukte het

In negen maanden tijd hadden ze 42 bezichtigingen. Negen keer boden ze op een woning en pas de tiende keer was het raak. “We boden veertigduizend euro boven de vraagprijs”, zegt koper Bram Bakermans (25). Het vinden van een koopwoning in Eindhoven is nu al knap lastig, zo ondervonden hij en zijn vriendin Sam (23). Laat staan als er in Eindhoven twintigduizend nieuwe ASML'ers bij komen.

Veertigduizend euro overbieden was hun enige kans, denkt Bram: ‘’Daar hebben we lang voor gespaard. Het is de enige manier om er tussen te komen." Met de komst van twintigduizend nieuwe medewerkers bij ASML in Eindhoven, maakt 62 procent van de mensen in de Brainportregio zich zorgen over de prijzen op de huizenmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom, in opdracht van Omroep Brabant. Bram verwacht ook dat de huizenprijzen in de regio hierdoor nog meer omhoog gaan schieten. “Wij zijn er net op tijd bij.” Bram is arts en hij woont nu in een appartementje in Veldhoven. Zijn vriendin Sam van den Dungen is verpleegkundige in het ziekenhuis in Eindhoven. Ze woont bij haar ouders in Den Bosch en ze willen graag gaan samenwonen. “We hebben eerst naar huurwoningen gekeken, maar dat was aan de prijzige kant”, zegt Bram.

"Het was heel vaak een teleurstelling."

Dus gingen ze op zoek naar een koopwoning. “Het ging moeizaam. Het begint steeds met een bericht naar de makelaar of er plek is voor een bezichtiging. En bij iedere bezichtiging mochten we al blij zijn als we konden komen kijken.” Uiteindelijk volgden 42 bezichtigingen waar ze elke keer flink vooronderzoek voor deden. “Zodat je voorbereid de bezichtiging ingaat. Je verheugt je iedere keer op een leuk huis.” Zijn vriendin Sam vond de bezichtigingen best leuk. “Maar op een gegeven moment denk je wel: ‘ik moet weer’. Wie weet wordt het deze keer wel weer niks. Het was heel vaak een teleurstelling. Er komen zoveel mensen bezichtigen. En zoveel mensen bieden."

"Bij de bezichtiging voor en na ons kwamen er expats."

Het stel bood tien keer op een huis. “De laatste keer is het eindelijk gelukt", zegt Bram. Ze hadden inmiddels een aankoopmakelaar in de arm genomen. Die gaf advies bij het overbieden zodat ze wisten hoeveel procent ze ongeveer extra moesten bieden. Uiteindelijk kochten ze een tussenwoning in Eindhoven die voor 425.000 euro te koop stond. “We hebben het huis voor 465.000 euro gekocht. Een hele som geld.”

(foto: Rogier van Son).

Bram kreeg van de aankoopmakelaar te horen dat ze het waren geworden. “Ik was op mijn werk. Een klein vreugdegilletje kwam eruit. Daarna belde ik Sam. Ze reageerde anders dan ik had verwacht. Ze geloofde het niet helemaal.” “De woningmarkt in Eindhoven is ontzettend krap. Er zijn heel veel mensen op zoek naar een woning en er zijn veel expats in de regio. Die hebben veel reserves om over te bieden op huizen. Bij de bezichtiging voor en na ons kwamen er expats. We hebben de tiende keer echt geluk gehad. We hadden een leuke motivatiebrief geschreven.”

"Zo’n briefje kan zeker het verschil maken."