'Levensgevaarlijk' kruispunt zorgt voor onrust na zoveelste ongeluk

Buurtbewoners in Tilburg zijn niet te spreken over de kruising Reitse Hoevenstraat met de Lage Witsiebaan. Sommige omwonenden rijden zelfs een straatje om, zo beducht zijn ze voor dit 'levensgevaarlijke kruispunt', Hun vrees werd maandagochtend op treurige wijze onderstreept. Een 42-jarige fietser uit Riel raakte er zwaargewond door een aanrijding met een vrachtwagen. “Het is onoverzichtelijk en veel te druk.”

Verschillende buurtbewoners zien het vaak mis of bijna misgaan: "Vrijwel altijd als ik een brandweer- of politiewagen hoor en ik uit het raam kijk, is het voor een aanrijding op het kruispunt", vertelt buurtbewoonster Corrie Verhoeven. Zelf slaat ze het drukke verkeerspunt dan ook liever over: "Als ik naar de supermarkt aan de Lage Witsiebaan moet, rij ik achterlangs om. Ik durf het niet meer. Ik heb er al twee keer bijna iemand aangereden. Het is verschrikkelijk."

Het ongeluk maandagochtend was er een van vele. De verkeerssituatie op de Lage Witsiebaan is al twee keer eerder aangepast, maar toch blijft het misgaan. Wie van een afstandje toekijkt, ziet al snel dat het kruispunt enorm druk is. Tweerichtingsverkeer over de Lage Witsiebaan, een zebrapad en een kruising zonder stoplichten of stopbord waar fietsers op de aangelegde snelfietsweg wel degelijk voorrang hebben.

De drukte en vele ongelukken vragen om onderzoek en aanpassingen. Een buurtbewoner die dagelijks langs het kruispunt rijdt, zou er graag stoplichten zien. Andere omwonenden verlangen naar de oude verkeerssituatie. Het kruispunt had voorheen een rotonde, zo vertelt bewoonster Karin: "Door terug te gaan naar de rotonde is iedereen genoodzaakt om langzamer te rijden, dat zou een stuk veiliger zijn. De aanpassingen die nu zijn gedaan, maken het er niet beter op."

De gemeente Tilburg is op de hoogte van de ongelukken die nog steeds plaatsvinden op het kruispunt en heeft de verkeerssituatie daar al een aantal jaar in het vizier: "In 2022 hebben we uitgebreide maatregelen genomen en is de situatie verbeterd. We zagen minder ongelukken, maar het voorval van vandaag legt hier natuurlijk weer extra nadruk op," vertelt wethouder Openbare Ruimte en Mobiliteit Rik Grashoff maandagmiddag.

Grashoff geeft aan dat de gemeente waarde hecht aan voldoende goede fietsverbindingen om verplaatsing met de fiets te stimuleren: "Die snelfietsroutes zijn juist belangrijk om verkeer uiteindelijk veiliger te maken en niet onveiliger. Dit is typisch een plek waar we de situatie nog niet goed onder de knie hebben. Het overgrote deel van de fietspaden in de regio levert geen problemen op, maar hier hebben we echt nog een paar vraagstukken."

Een mogelijke derde aanpassing voor het kruispunt in Tilburg was niet hoe de gemeente het graag had gezien, zo vertelt wethouder Grashoff: "Ik baal hier natuurlijk van. We hebben flink geïnvesteerd om deze verkeerssituatie te onderzoeken en aan te passen. Nu blijkt dat dit niet voldoende was. Niets doen is geen optie, maar we zullen nu écht goed en nauwkeurig moeten kijken waar het aan ligt om het nu goed aan te kunnen pakken."