Festival Intents strijdt tegen wateroverlast: 'Kregen honderden berichten'

Op het terrein in Oisterwijk waar komend weekeinde het Festival Intents wordt gehouden, is iedereen met man en macht aan het werk om de velden zo droog mogelijk te krijgen. En te houden. "Door de vele regen hebben we wateroverlast. Het festivalterrein is gelukkig in goede staat. De kampeerterreinen zijn het probleem: het ene weiland is beter dan het andere", zegt Jochem Liebregts, woordvoerder van het festival.

Op het slechtere kampeerterrein viel in de nacht van vrijdag op zaterdag maar liefst veertig milliliter regenwater. "Op dat terrein stroomt het water ook nog eens minder snel weg. De ene keer valt er meer regen dan de andere keer. We hebben al honderden berichten ontvangen van bezorgde festivalbezoekers over de kampeerterreinen." Op het terrein in Oisterwijk wordt momenteel met man en macht gewerkt. "Er worden extra sloten gegraven en het water wordt uit de bestaande sloten gepompt. Met een tractor worden er sleuven getrokken op het kampeerterrein, zodat het water sneller kan doorstromen," legt Jochem uit.

"Een buurman stelt een hoger gelegen stuk weiland ter beschikking."

In nood leer je je vrienden kennen. "Een buurtbewoner heeft een stuk van een hoger gelegen weiland beschikbaar gesteld voor het festival. Daar zijn we erg blij mee. We kunnen daar ook onze campinggasten onderbrengen." Op Festival Intents maken ongeveer twintigduizend bezoekers gebruik van de camping. De organisatie van het festival heeft een verklaring met maatregelen op haar website geplaatst. "Helaas mogen er geen partytenten worden opgezet, omdat iedereen daar zijn eigen tent omheen zet, wat te veel ruimte inneemt. We willen dat elke bezoeker met zijn tentje op een goed stuk grond staat."

"In één festivaltent ligt een verhoogde vloer, zodat bezoekers geen natte voeten krijgen."

De tien podia van het festival staan op een beter stuk van het terrein. "Bovendien hebben we het festivalterrein volledig bedekt met houten vloerdelen en rijplaten. Bij één tent hadden we een probleem omdat het water minder snel in de grond trok. Daar hebben we een verhoogde vloer aangelegd, zodat festivalbezoekers in ieder geval geen natte voeten krijgen." De aanloop naar het festival, dat jaarlijks zeventigduizend bezoekers trekt, verloopt dit jaar stroef. "Het is een flinke domper. Hier hebben we een heel jaar naartoe gewerkt. In juni hebben we eigenlijk altijd goed weer. Zelfs de weerapps zeggen nu allemaal iets anders", constateert Liebregts.

Festivalterrein wordt belegd met houten platen (Foto: Festival Intents)