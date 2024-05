Wereldkampioen Marlène duikt onder magische grens: 'Frustratie kwam eruit'

Ze heeft een prijzenkast waar veel topsporters jaloers op zijn. Na gouden medailles op de Paralympische Spelen en het EK ontbrak nog de wereldtitel. Maar sinds dit weekend mag Marlène van Gansewinkel (29) zich ook de snelste ter wereld noemen op de 200 meter sprint. De atlete uit Hilvarenbeek dook bovendien als eerste ooit onder de grens van 26 seconden. “Ik ben nog nooit zo emotioneel geweest na een winst.”

Bij het uitkomen van de bocht lag Marlène, die werd geboren zonder linkeronderbeen en onderarm en daarom een beenprothese draagt, al ver voor op haar concurrenten. “Ik wist al snel dat ik zou gaan winnen en focuste me op het zo mooi mogelijk uitlopen van de race. Het wereldrecord - 26.02 van Kimberly Alkemade uit Den Bosch - zat in mijn achterhoofd, maar 25.73 seconden had ik nooit verwacht. Een enorme verbetering van mijn persoonlijk record van 26.12 uit 2018. In de jaren daarna heb ik gewerkt aan een goede basis en nu is het moment aangebroken dat het eruit komt.”

Op de 100 meter sprint en bij het verspringen pakte ze zilver op het WK in het Japanse Kobe. Op de 200 meter moest het zaterdag dan ook gaan gebeuren. Marlène stond aan de start als grote favoriete. “Ik was zo zenuwachtig, echt niet normaal. Mijn vorm was uitstekend en nu moest het. De eerdere twee WK’s waaraan ik meedeed, faalde ik. Ik legde mezelf dit toernooi een hele hoge druk op.”

Na haar wereldtitel en wereldrecord kwamen de emoties bij Marlène. “Dit is een soort uitgesteld resultaat van jarenlang keihard werken. Alle frustratie kwam naar buiten. Frustratie over de seizoenen zonder pr, de vele trainingen in de kou of rennen in de regen. Maar ook de frustratie over weer pijn aan mijn achillespees of de operatie aan mijn knie. Er is in de loop van de jaren veel gebeurd.”

Ze is door de gouden plak direct de grote favoriet voor de Paralympische Spelen in Parijs komende zomer. “Dat is het belangrijkste toernooi van het jaar. Ik zeg niet dat ik nu wereldrecord na wereldrecord ga rennen, maar dit niveau wil ik volhouden. Zelfs deze winnende race was niet perfect, ik blijf kritisch. Als ik niet geblesseerd raak, kan dit het begin zijn van een mooi jaar. Maar eerst wil ik genieten van deze wereldtitel.”