Dure Rolex buitgemaakt van man in scootmobiel: 20 maanden cel

Monastir B. (30) moet twintig maanden de cel in voor het roven van een dure Rolex van een man in Breda. Dat heeft de rechtbank in die stad dinsdag geoordeeld. De rechter noemde het ‘een laffe daad’ om een oudere man in een scootmobiel van zijn dure horloge te beroven. “U hebt geen enkel respect voor anderen en beseft niet wat u ze aandoet.”

De man van 64 reed altijd vol trots in zijn scootmobiel door het centrum van Breda. Overal maakte hij een praatje en dronk hij een kopje koffie. Om zijn pols een prachtig Rolex-horloge, gekregen van zijn broer, nadat hij hem een nier had gedoneerd. Dat mooie klokje trok echter ook de aandacht van Monastir B. die als ongewenst vreemdeling toch in Breda verbleef. Toen de oudere man op de avond van 7 oktober tegen middernacht bij zijn huis op het Oranje Nassauplein aankwam, werd hij geduwd door B. Ook werd er een pistool getrokken. "Klok, klok", riep Monastir. Ondanks dat het slachtoffer in een scootmobiel zat, wist hij zich flink te verweren.

De man is zijn Rolex kwijt.