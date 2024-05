Vijf auto's zijn dinsdagmiddag op de Provincialeweg in Beers met elkaar in botsing gekomen. Daarbij is minstens één bestuurder zwaargewond geraakt. De weg is afgesloten.

Er zijn onder meer twee ambulances en een brandweerauto naar de plek van het ongeluk gekomen. Eén van de betrokken bestuurders is gereanimeerd. Het is niet duidelijk hoe het met die man of vrouw gaat.