Vrouw (91) komt om bij ongeluk met 4 auto's op de N321, ook drie gewonden

Vier auto's zijn dinsdagmiddag op de Provincialeweg N321 in Beers met elkaar in botsing gekomen. Daarbij is een 91-jarige vrouw uit Cuijk overleden, zo meldt de politie dinsdagmiddag. Ook is bij het ongeluk iemand zwaargewond geraakt. Dit slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Twee andere betrokkenen raakten lichtgewond en zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis op de weg in de richting van Gassel. Waardoor de auto's met elkaar in botsing kwamen, is nog niet bekend. Er zijn meerdere ambulances en een brandweerauto naar de plek van het ongeluk gekomen. Ook is er een traumahelikopter opgeroepen.