Auto vliegt al rijdend in brand, begon met klein vlammetje

Een auto is dinsdagmiddag al rijdend op de Johan Willem Frisolaan in Breda volledig uitgebrand. Volgens omstanders begon de brand met een klein vlammetje onder de motorkap en stond de auto binnen enkele minuten volledig in brand. Er raakte niemand gewond.

Een omstander vertelt dat verschillende mensen nog geprobeerd hebben om de vlammen te doven, maar dat dit niet lukte. De brandweer moest eraan te pas komen. Zij hadden de brand snel onder controle. De politie sloot de kruising met de Baronielaan af zodat de brandweer vrij kon werken en het verkeer niet vlak langs de brandende auto hoefde te rijden. Een berger heeft de auto weggesleept. De bestuurder van de auto raakte niet gewond en reed met de berger mee. Door de hitte van de brand moet het wegdek mogelijk gerepareerd worden.