Oprichter van De Oliemeulen overleden, maar dochter Michelle neemt het over

Jan Walhout, oprichter van Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg, was al enkele jaren ziek. Toch kwam zijn overlijden vrij plotseling. Dochter Michelle gaat het dierenpark overnemen, maar doet dit wel samen met haar broer en zusje. “Het is aan de ene kant bijzonder, maar ook spannend. Ik denk wel dat het goed moet komen.”

Het zijn lastige tijden voor Michelle en haar familie. Voorlopig is het belangrijk om het park draaiende te houden en tegelijkertijd ruimte te maken voor rust en rouw. Voor veel Tilburgers is De Oliemeulen een bijzondere plek. Voor Michelle is het dierenpark haast alledaags en vertrouwd. “Vroeger hadden wij op zolder al allerlei reptielen zitten. We hadden zelfs een grote varaan van misschien wel twee meter. Die gingen we dan zelfs uitlaten aan een riem. Dat zou nu ook echt niet meer kunnen.” Waar de liefde voor dieren, vooral reptielen en roofvogels, bij haar vader begon? “Hij vond dieren altijd al geweldig. Eerst honden, later reptielen”, kijkt Michelle terug. "En hoewel hij alle dieren geweldig vond, had hij toch wel een paar favorieten."

"De arend was zijn allerbeste vriend."

Vooral de varanen en ook de zeearend waren volgens hem extra bijzonder. “De arend was echt zijn allerbeste vriend. Daar kon hij mee lezen en schrijven. Het was heel bijzonder om die band tussen mens en dier van zo dichtbij mee te maken.” Diezelfde band voor dieren delen Michelle, haar broer en jongere zusje. “Mijn broer is gek van reptielen, terwijl mijn zusje juist weer meer van de roofvogels is. Ikzelf ben dan weer meer van de zoogdieren, maar dat is ook niet erg”, vertelt Michelle lachend.

"Een grotere locatie is wel de droom."