NAC zet reuzenstap naar Eredivisie: 6-2 zege op Excelsior

NAC staat na een zinderende eerste finalewedstrijd in de playoffs met een been in de Eredivisie. De Bredanaars wonnen in een uitverkocht en zeer sfeervol Rat Verlegh Stadion met 6-2 van Excelsior. De Rotterdammers, die twee rode kaarten kregen, hebben zondagavond in de return een wonder nodig.

De wedstrijd begon iets later vanwege een minutenlange vuurwerkshow. Geen fakkels op de tribunes en daarmee een boete van de KNVB, maar een georganiseerde show op het veld. Door de mistvlagen en het enorme kabaal vanaf de supporters in het uitverkochte Rat Verlegh Stadion ontstond een spookachtige sfeer.

Droomstart

De spelers van NAC startten in een hoog tempo aan de wedstrijd. Het leverde al snel een kans op voor Fredrik Oldrup Jensen, maar zijn schot ging naast. Na een klein kwartier was het wel raak toen middenvelder Aimé Omgba een doorgekopte bal uit een corner met zijn hoofd binnen kon knikken: 1-0. De openingstreffer werd gevierd alsof de Champions League gewonnen was.

Een minuut later volgde een serieuze waarschuwing van Excelsior, de nummer zestien van de Eredivisie. Troy Parrott stond vrij om een voorzet van rechts binnen te tikken, maar NAC-aanvoerder Cuco Martina kon nog net de punt van zijn voet tegen de bal zetten. Na 23 minuten kreeg de Ierse spits bij de tweede paal een grote kans en was het doelman Pepijn van de Merbel met een knappe reflex. Twee minuten later volgde alsnog de terechte gelijkmaker. Geklungel in de Bredase defensie leverde Lance Duijvestijn een niet te missen kans op: 1-1.

Sterkste fase

De Rotterdamse goal deed even pijn, maar NAC rechtte de rug. Eerst was het Boy Kemper die met een harde kopbal doelman Stijn van Gassel testte. Uit de daaropvolgende corner maakte Lance Duijvestijn hands, waarbij scheidsrechter Dennis Higler door de VAR naar het videoscherm werd geroepen. Duijvestijn kreeg rood en de penalty werd benut door Dominik Janosek.

Het was nog niet gedaan met het spektakel, want kort voor rust bepaalde Jan van den Bergh de stand op 3-1. Excelsior had geluk dat de Belgische verdediger er kort daarna geen 4-1 van maakte. Van Gassel voorkwam dat door sterk keeperswerk. NAC leek met 3-1 te gaan rusten, maar had niet gerekend op de snelle uitval van Mimeirhel Benita. Van de Merbel vloerde de vleugelaanvaller, kreeg geel en was vervolgens kansloos op de strafschop van Parrott: 3-2.

Kansen Excelsior

Met een mannetje minder was het Excelsior met het initiatief in het begin van de tweede helft. De gasten waren een aantal keer dichtbij, maar Driouech (schot op Van de Merbel) en linksback Arthur Zagré (knal op de lat) waren niet trefzeker.

Nog een rode kaart

De tweede rode kaart van Excelsior zo'n kwartier voor tijd was het kantelpunt in de tweede helft. Zagré kreeg zijn tweede gele kaart en moest vertrekken. NAC gaf daarna gas en kwam al snel via invaller Martin Koscelnik op 4-2. Een andere invaller Elias Mar Omarsson maakte er zelfs 5-2 van. Er waren in de slotfase kansen op nog meer goals, maar Excelsior hield het verschil op drie. Tot aan de extra tijd, toen Omarsson de zesde van de NAC-treffer van de avond maakte.



Beslissende return

Zondagavond om zes uur uur is de return in Rotterdam. Het moet wel heel gek lopen wil NAC promotie mislopen.