Na vele jaren raakt dit dorp zijn supermarkt kwijt: 'Eigen schuld'

Tot groot verdriet van de dorpsbewoners gaat de supermarkt in Esch dicht. Te weinig klanten en hoge kosten dwingen supermarkteigenaar Waldo Kuijpers na 22 jaar te stoppen. Vanaf volgende maand heeft het dorp geen buurtsuper meer. Veel inwoners balen, al is het ook 'hun eigen schuld'. "Als je een supermarkt in je dorp wil houden, moet je er vaker grote boodschappen doen", zegt Kuijpers. Maar de klanten geven hun supermarkt niet zomaar op.

Van lege schappen is nog geen sprake en de ene na de andere klant komt de supermarkt in Esch binnen. Maar klanten gaan vaak niet met volle winkelkarretjes naar buiten. “Steeds meer dorpsbewoners gaan naar grotere supermarkten of bestellen boodschappen online. Ik heb daardoor steeds minder klanten.”

In combinatie met de stijgende kosten lukt het supermarktondernemer Waldo Kuijpers niet langer zijn winkel draaiende te houden. Over één maand, op 1 juli, sluiten definitief de deuren. “Ik ben heel verdrietig. Ik heb 22 jaar veel energie in de winkel gestopt en ik heb er alles aan gedaan om sluiting te voorkomen. Dat dat niet is gelukt, doet me heel veel pijn.”

Trouwe klant Jan baalt ook van het besluit. “Dat betekent dat ik met de auto naar Boxtel of Vught moet om mijn boodschappen te doen. Maar ook voor medicijnen, de krant of een pakketje kan je straks niet meer in het dorp terecht.”

Ook Claire, die tegenover de supermarkt woont, vindt het vervelend. Ze doet haar grote boodschappen bij een andere supermarkt, maar gaat voor kleine boodschappen regelmatig naar de Spar. “Alles waar ik op misgrijp, haal ik in het dorp. Het zou jammer zijn als de buurtsuper, waar je ook komt voor een praatje, verdwijnt.”