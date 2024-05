Deze vijf Brabantse voetballers gaan mee naar het EK in Duitsland

Nog heel even en dan gaat het EK Voetbal in Duitsland van start. Hoogste tijd dus voor bondscoach Ronald Koeman om zijn selectie van 26 spelers bekend te maken. Onder wie deze vijf Brabanders.

Virgil van Dijk (32) De aanvoerder van het Nederlands elftal. In 2015 debuteerde de verdediger uit Breda en ook dit EK is hij weer van de partij. Van Dijk heeft 66 interlands op zijn naam staan.

Cody Gakpo (25) Cody Gakpo verruilt het Engelse Liverpool even voor het Nederlands elftal. De geboren Eindhovenaar maakte in 2021 zijn debuut en zal de aanval op de tegenstanders openen. Gakpo heeft inmiddels 23 interlands gespeeld.

Bart Verbruggen (21) Na zijn debuut tijdens de EK kwalificatie tegen Frankrijk is de keeper uit Breda er ook bij het EK bij. En wordt er gehoor gegeven aan zijn wens toentertijd: "dit debuut smaakt naar meer." Verbruggen heeft vijf wedstrijden bij het Nederlands elftal afgewerkt.

Jerdy Schouten (27) In 2022 maakte de middenvelder van PSV zijn debuut bij het Nederlands elftal en hij heeft daarna nog twee wedstrijden in het oranje shirt gespeeld.

Joey Veerman (25)

De laatste in het rijtje Brabanders is Joey Veerman. De PSV'er zal het succes van zijn club ongetwijfeld willen doorzetten bij het Nederlandse team. Veerman speelde al acht keer in het Nederlands elftal.