'Leraar gewond na ruzie en bedreiging met mes op hogeschool'

Bij een ruzie op de Fontys Hogeschool aan de Rachelsmolen in Eindhoven, waarbij een mes is getrokken, is donderdagochtend rond acht uur iemand lichtgewond geraakt. Volgens meerdere omstanders heeft een student een leraar bedreigd met een mes en is de leraar hierbij gewond geraakt.

De politie was vooralsnog niet bereikbaar om dat te bevestigen. Agenten hebben donderdagochtend in de school, zonder resultaat, gezocht naar de verdachte. De school was daarom tijdelijk ontruimd, maar is inmiddels weer open. De politie heeft het over een bedreiging en schermutseling met een mes. Het lijkt hierbij volgens haar niet om 'een bewust tegen de instelling gerichte actie te gaan'. Signalement

De verdachte die door de politie nog wordt gezocht, is een man van tussen de 40 en 45 jaar. Hij heeft kalend/gemillimeterd haar, een stoppelbaard, en droeg mogelijk een blauwe sweater met capuchon en een rugzak.

Foto: SQ Vision.

