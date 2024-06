Björn wil aan de slag in Europa: 'De ‘Ferry’s’ van deze wereld zijn echt'

Over een paar dagen mogen we weer naar de stembus. Op 6 juni kiezen we onze Europarlementariërs, de ‘Tweede Kamer’ van de Europese Unie. Wie zijn die Brabanders op de lijst en waarom zien zij hun toekomst in Europa? Vandaag Björn de Groot (38 ), hij staat op plek 11 voor de VVD.

Hij is geboren en getogen in Den Bosch en dus is Brabant voor Björn de Groot nooit ver weg. Zijn liefde voor worstenbroodjes bijvoorbeeld is er na zeven jaar werken in Brussel nog niet minder op geworden. Zijn route naar Brussel stippelde hij overigens helemaal zelf uit.

Zijn werkzaamheden voor de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, kwamen daar uiteindelijk goed van pas. Via via kwam hij in contact met het team van Europarlementariër Jan Huitema en ging hij aan de slag op de afdeling Milieu en Landbouw. Sinds 2020 werkt hij binnen de Europese VVD-fractie als beleidsadviseur op Justitie en Veiligheid.

De Groot had een leuke baan bij het gerechtshof in Den Bosch. Toch kriebelde het. Tijdens zijn rechtenstudie was hij al bovenmatig geïnteresseerd in de Europese wet- en regelgeving. Hij besloot de stoute schoenen aan te trekken en gewoon te gáán, naar Brussel: “Om heel veel kopjes koffie te drinken met iedereen.”

En ook hier komen zijn Brabantse roots goed van pas. “De Brabantse aanpak is iets meer diplomatiek kan je zeggen. Nederlanders zijn toch al snel recht voor zijn raap. De wegen om iets voor elkaar te krijgen in Brussel zijn niet recht, maar hobbelig. Veel praten, veel koffie: Brabanders zijn daar goed in.”

Want je moet nou eenmaal veel met elkaar in gesprek. "Communicatie is namelijk een belangrijke start voor een waardevolle samenwerking." De Groot wil Brussel dichter bij de Brabander brengen en hij is daarvoor veel op pad. “Brainport en ASML staan echt wel op het netvlies in Brussel. Heel belangrijk, maar er is meer dat aandacht verdient.”

Zo was hij deze week nog bij Aviolanda in Woensdrecht. Een bedrijf gespecialiseerd in onderhoud van vliegtuigen, ook voor defensie. “Daar werken ze nu met opleidingen die Europees gecertificeerd zijn. Mbo-vliegtuigtechniek waar heel Europa iets aan heeft.”