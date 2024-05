Fietser (44) zwaargewond nadat hij wachtend bij stoplicht werd aangereden

Foto: Arno van der Linden/SQ Vision Foto: Arno van der Linden/SQ Vision Foto: Arno van der Linden/SQ Vision Foto: Arno van der Linden/SQ Vision Foto: Arno van der Linden/SQ Vision Volgende 1/6 Zwaargewonde fietser

Een 44-jarige fietser uit Eindhoven is donderdag zeer zwaargewond geraakt na een ongeluk op de Bataweg in Best. De fietser stond te wachten bij een stoplicht toen hij werd geraakt nadat twee auto's op elkaar botsten. Een van deze twee auto's raakte nog een derde auto én de fietser.