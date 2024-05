José ziet daders van gewelddadige woningoveral wegrennen

Terwijl José woensdagavond zijn hond uitliet in de Marslaan in Helmond, zag hij hoe twee jongens zich verstopten achter een boom. "Die halen vast wat kattenkwaad uit", dacht hij. Maar de jongens hadden heel wat meer gedaan.

Woensdagavond raakten twee mannen gewond bij een woningoverval aan de Marslaan in Helmond. De daders, twee jonge mannen in donkere kleding, zijn gevlucht. De politie zette een helikopter en speurhonden in om de verdachten te vinden. Tevergeefs, want de overvallers worden nog steeds gezocht. In de woning raakten de bewoner van het huis gewond, een alleenstaande man van rond de zestig. Ook een vriend die op dat moment op bezoek was, liep verwondingen op.

Kim is een van de bewoners uit de Marslaan en vertelt over de avond van de overval: "Ik lag in bed en hoorde ineens mannen schreeuwen en daarna hoorde ik mensen wegrennen. Er is hier weleens vaker ruzie, dus eerst zocht ik er niet zoveel achter. Maar toen ik beneden kwam, stond de hele straat vol met politie en was de straat afgezet. Dat was best even schrikken."

Een andere buurtbewoner uit een straat verderop, beleefde de overval van een stuk dichterbij. José ging rond negen uur 's avonds de deur uit om een ommetje te maken met zijn hond. Vanuit zijn ooghoek zag hij twee jongens die zich achter een boom verstopten en daarna wegrenden: "Ik dacht: die halen vast wat kattenkwaad uit. Ze leken ook best wel jong, ik denk een jaar of zestien." José liep nietsvermoedend verder tot hij het slachtoffer vanuit de achtertuin om hulp hoorde roepen: "Hij vroeg of ik mensen weg had zien rennen. Die had ik natuurlijk gezien, maar ze waren al zo ver weg dat ik niet meer kon zien waar ze naartoe waren gerend."