Mootje herstelde van kanker en ziet haar NAC nu promoveren

Voor Monique Sprenkels kan zondag een hele speciale dag worden. De promotie van NAC naar de Eredivisie zou voor de 54-jarige superfan een mooie afsluiting zijn van een hoop ellende. Voor haar geliefde voetbalclub, die eindelijk terugkeert naar de Eredivisie, maar ook voor zichzelf. Mootje, zoals ze in Breda steevast wordt genoemd, is genezen verklaard van blaaskanker. "Het voelt ook als mijn finale!"

Het stoeltje van Mootje bleef op 8 december vorig jaar leeg tijdens de thuiswedstrijd tegen TOP Oss. Ze was niet in het Rat Verlegh Stadion, maar in het ziekenhuis. Voor een operatie aan de blaas, want daar was kanker geconstateerd. Maar vlak na de ingreep was NAC alweer in haar leven.

"Als zo'n spandoek voor jou bestemd is, doet het écht iets met je."

"Ik was na de operatie nog half onder narcose, maar zat al klaar om op tv een thuiswedstrijd van NAC te kijken", vertelt de fanatieke fan uit Etten-Leur. "Ik kreeg ineens heel veel appjes toen bleek dat supporters een spandoek voor mij hadden opgehangen met de tekst 'NOAD, Mootje, F7'. Ik was verrast en toen ik het zag, moest ik een traantje laten." F7 op het doek staat voor het vak waar Mootje altijd zit in het stadion en de term NOAD komt uit het eerste deel van de naam van voetbalclub NAC. Volledig is dat NOAD (Nooit Opgeven Altijd Doorzetten), ADVENDO (Aangenaam Door Vermaak en Nuttig Door Ontspanning, Combinatie. "NOAD is mij tijdens mijn ziekte aardig gelukt, want ik heb doorgezet en het allemaal doorstaan. Daarom past de club ook zo goed bij mij."

Het spandoek voor 'Mootje' op 8 december 2023.

"Ik zag vaak in stadions spandoeken hangen voor andere mensen en dat is hartstikke mooi", vervolgt Mootje. "Maar als het voor jezelf is... Dan denk je potver en doet het écht iets met je. Met blaaskanker leef je in een achtbaan en dit geeft dan zoveel steun. Ik ben er iedereen heel erg dankbaar voor."

"De finale van de play-offs voelt ook als mijn finale."

Door haar ziekte kende Mootje een rottijd en op dat moment ging ook haar geliefde NAC door een diep dal. Maar wonder boven wonder haalde de ploeg wel de finale van de play-offs en staat hij inmiddels al met één been in de Eredivisie. "Het is natuurlijk heel wat anders, maar gevoelsmatig is er voor mij wel een vergelijking", vertelt Monica. "Allebei hebben we een hoop ellende gehad en komen we nu eindelijk uit een donkere periode. De kanker is weg en NAC kan promoveren. Het voelt dan ook als mijn finale!" De emoties kwamen afgelopen week samen. "Toen NAC dinsdag de 5-2 tegen Excelsior scoorde, moest ik ineens heel erg huilen", vertelt Mootje. "Dat kwam uit het niets en ik denk dat alles er even uitkwam. Ik ben zo blij dat het goed gaat met mij én de club!" NAC won de eerste wedstrijd ruim en kan zondag de Eredivisie bereiken. Eindelijk wordt de hemel dan weer stralend blauw. "Ik durf eigenlijk nog niet over promoveren te praten", besluit ze. "NAC zal zondag alles op alles moeten zetten. Maar als het lukt, lacht het leven me weer toe."

Het spandoek voor Mootje bij vak F7 waar ze altijd zit.