Historische boot bijna gezonken in haven, net op tijd leeggepompt

Een oplettende voorbijganger, de havenmeester en de brandweer hebben donderdagavond een historisch schip in de Tilburgse Piushaven gered van de ondergang. De meer dan honderd jaar oude boot Albatros dreigde te zinken door een kapotte waterleiding.

De brandweer werd rond elf uur in de avond gealarmeerd door havenmeester Saskia Janssen. Zij was op haar beurt gewaarschuwd door een voorbijganger die had gezien dat de boot water maakte.

Bij aankomst was de ernst van de situatie snel duidelijk: de Albatros dreigde te zinken, er stond al een meter water in de boot.

De brandweer ramde de deur van de boot en sloot de kapotte leiding af. Vervolgens werd de boot leeggepompt. Na een uur pompen was de boot gestabiliseerd en het gevaar afgewend.

Wel flinke schade

De hoge waterstand in de boot heeft voor aanzienlijke schade aan het interieur gezorgd. De Albatros, die werd gebruikt voor feesten, evenementen en bedrijfsborrels, staat overigens te koop of is te huur.