Politie ergert zich mateloos aan mensen die afzetlint negeren

Bij een zwaar verkeersongeluk in Breda donderdag, hebben veel mensen het rood-witte afzetlint genegeerd. Dit tot grote ergernis van de politie: "Wij zetten nooit zonder reden een volledige weg af."

De weg werd afgesloten voor de hulpdiensten en voor uitgebreid sporenonderzoek. Dat lint betekent dat je er niet langs mag, benadrukt Basisteam Markdal van de politie op haar Facebookpagina. "Bij iedere afzetting blijven wij ons verbazen over de hoeveelheid mensen die denken dat de optie 'je mag onder het lint door' van toepassing is."

Dit artikel kun je ook bekijken in onderstaande video waarin de presentator met behulp van AI is gegenereerd:

Omroep Brabant experimenteert met het laten presenteren van artikelen met behulp van AI. Hierdoor kunnen we met weinig moeite mensen bereiken die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen of liever video’s kijken. De inhoud is gemaakt door journalisten en is geen vervanging voor echte presentatoren. Reageren? Mail ons: [email protected].