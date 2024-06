NAC-gekte in Breda: geel-zwarte gevels, gebakjes en nieuw lied

Jean-Pierre en Jeroen hebben een nieuw NAC-lied uitgebracht. Een banner voor NAC op de Prinsenkade in Breda. De cafés in Breda zijn de boel ook aan het versieren. NAC-gebak van bakker Lips. Bakker Lips met personeel en het NAC-gebak. Volgende 1/5 Jean-Pierre en Jeroen hebben een nieuw NAC-lied uitgebracht.

Breda maakt zich op voor groot een volksfeest, want voetbalclub NAC heeft zondag een enorme kans om na vijf jaar te promoveren naar de eredivisie. De hele week staat de stad al op z'n kop en kleurt steeds meer geel en zwart.

NAC won dinsdag met 6-2 van Excelsior en kan zondag in Rotterdam het karwei afmaken. Als extra ondersteuning riepen de supportersclubs Breda Loco's en Fr0nt76 op om de stad geel zwart te laten kleuren en hingen zelf onder meer een groot spandoek op aan de haven.

'Net als ons hart, kleurt Breda geel met zwart'.

Jean-Pierre van der Peijl uit Zundert en zijn zwager Jeroen van Oosten uit Breda zijn sponsor én supporter van NAC en snakken echt naar promotie van hun club. Ze hebben hun stoute schoenen aangetrokken en als het duo Die Schwagers een eigen NAC-lied opgenomen.

Supermarktketen Jumbo lift mee op het succes van de voetbalclub, want in alle Bredase vestigingen is een speciale NAC-boodschappentas te koop met daarop het logo en de Grote Kerk. "Nu heb ik de kerk op mijn arm en op mijn tas", lacht Ralph.

Ralph en Jan kochten allebei een NAC-boodschappentas.

Wim en Theo van smartshop La Fumette aan de Haagweg zijn helemaal gek van NAC en de zaak is dan ook flink versierd in de clubkleuren. Als NAC promoveert is het groot feest.

Wim en Theo voor de versierde winkel.

Ook vader Pieter en zoon Bryan Lips van de gelijknamige bakkerij in de Bredase wijk Princenhage zijn fervent supporter en hebben speciaal NAC-gebak gemaakt. Zelf zijn ze zondag aanwezig bij de wedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior. "Hoe dat gelukt is? Wat worstenbroodjes weggeven doet veel hoor, haha."

De bakkers Pieter en Bryan Lips.

Op de parkeerplaats naast het Rat Verlegh Stadion wordt zaterdag een evenemententerrein met podium gebouwd voor de mogelijke huldiging. Fans met een kaartje kunnen er zondag de wedstrijd kijken en er is een keur aan artiesten. Gefluisterd wordt dat er ook een hele beroemde dj het podium zal betreden. Of dat allemaal uitkomt, zal zondagavond moeten blijken.

Het podium voor de mogelijke huldiging wordt bij het stadion opgebouwd.