Gestolen wagen crasht na politieachtervolging, bestuurder ontkomt

Een gestolen wagen is vrijdagnacht in de Biestraat in Gilze gecrasht na een politieachtervolging. Er is niemand aangehouden, omdat de dader is gevlucht. Er ontstond een flinke ravage op de weg.

Volgens de politie reed de dader op hoge snelheid en zonder verlichting over de A27 vanuit Oosterhout. Agenten zetten de achtervolging in. De bestuurder ging bij Gilze de snelweg af en daar crashte hij en wist te ontkomen. De gecrashte auto is meegenomen voor sporenonderzoek. Dit artikel kun je ook bekijken in onderstaande video waarin de presentator met behulp van AI is gegenereerd: