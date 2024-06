Laatste wens van Marius gaat in vervulling: ‘Zo mooi, niet te bevatten’

1/2 Marius Weber (72) uit Hoogerheide had nog één grote wens die nu in vervulling gaat.

Marius Weber (72) uit Hoogerheide is ernstig ziek. Hij heeft slokdarmkanker en heeft niet lang meer te leven. Hij had nog één grote wens die nu in vervulling gaat. Het publiceren van een boek met zijn mooiste gedichten en foto's.

Vol trots bladert Marius aan de keukentafel door een proefdruk van zijn boek. "Dit is zo bijzonder, het is echt een droom die uitkomt." In het boek komen de grote passies van Marius samen. "Ik ben al vijftig jaar bezig met schrijven, dichten en fotografie. Ik heb in die tijd honderden foto's en gedichten gemaakt en ik wil niet dat die na mijn dood op de vuilnisbelt terechtkomen. Dat zou zonde zijn."

"Mijn ziekte geeft de doorslag, nu moet ik het doen want straks kan het niet meer."

In het boek staan prachtige foto’s en gedichtjes die Marius in de gemeente Woensdrecht heeft gemaakt. "Van de natuur, bomen, dieren en bloemen. Het is zo'n mooie omgeving die wij hier hebben. Ik wil iedereen graag laten zien waar ik vijftig jaar naar heb gekeken en in rondgelopen heb."

De natuurfoto's in het boek zijn genomen in de gemeente Woensdrecht

Marius had al heel lang de wens om een boek te maken. Maar nu hij ziek is en niet lang meer te leven heeft, komt alles in een stroomversnelling. "Ik ben al heel lang met het idee bezig. Maar mijn ziekte geeft de doorslag. Nu moet ik het doen, want straks kan het niet meer." Goede vriend en voormalig buurman Jan Luysterburg hielp Marius daarbij. "Ik heb ervaring in de boekenwereld. Ik voelde me vereerd dat hij bij mij aanklopte en ik iets voor hem kon doen." Jan koppelde Marius aan de juiste mensen om zijn droom uit te laten komen. "Ik heb een vormgever, drukker en uitgever voor hem gezocht. Ik ben heel blij en trots dat ik dat voor hem heb kunnen doen. Het wordt iets geweldigs. Bijzonder en emotioneel voor ons allebei."

"Dit is mijn laatste groet aan iedereen die het wil zien."

Marius draagt het boek op aan zijn vrouw, die twee maanden geleden is overleden. "Toen zij ziek werd, wilde ik stoppen met het boek. Maar zij wilde dat ik het af zou maken. Ik heb haar op haar sterfbed beloofd dat ik dat zou doen." Het boek 'De cirkel van een dwaas is vierkant’ ligt nu bij de drukker. Daarna volgt de boekpresentatie. Marius hoopt dat nog mee te kunnen maken. "Ja, daar leef ik echt naartoe. Ik hoop dat ik de kracht nog heb om naar de presentatie te gaan. Want dit is mijn laatste groet aan iedereen die het wil zien."