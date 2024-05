Emotionele Frans Bauer na lange tijd weer in Ahoy: 'Bijzonder moment'

Nog nooit heeft zanger Frans Bauer in Ahoy gestaan zonder dat zijn vader erbij was. Sterker nog, 13 jaar lang wilde hij daar helemaal niks weten, van alleen al het idee. Tot hij in het stadion verrast werd. "Toen begon het toch te kriebelen."

18 en 19 oktober gaat het gebeuren: Frans Bauer in Ahoy. Daar zijn wel wat slapeloze nachten overheen gegaan, als we de volkszanger moeten geloven. "Ik heb er 51 keer gestaan en 51 keer is mijn vader erbij geweest", vertelt Frans. "En toen hij acht jaar geleden stierf, heb ik alleen nog maar redenen bedacht om het niet meer te hoeven doen."

Daarom viert de familie vrijdagmiddag een feestje in de tuin. Om te proosten op het seizoen en het spektakel in Ahoy aan te kondigen, inclusief Mr. Ahoy himself: Lee Towers.

Tijdens het feestje is het struikelen over de camera's en journalisten, maar die media-aandacht op en rond het huis is de familie inmiddels wel gewend. "De eerste twee dagen was het even wennen, maar daarna vergeet je al bijna dat ze er zijn", zegt zoon Christiaan. "Dan zeg je even hoi, maar ga je erna ook gewoon naar je kamer."

Ondertussen timmert hij zelf ook hard aan de weg, bouwt hij aan zijn eigen zangcarrière. "Heel anders dan het werk van mijn vader, al had die het ook wel uit willen brengen", glundert hij. De laatste hand wordt ondertussen aan de mix gelegd, om hem in juni uit te kunnen brengen. Nou, ideaal. Precies op tijd voor Ahoy, in oktober.