De Acht: een kijkje achter de schermen van het oudste wielercriterium

"Ik word elke dag van het jaar wel een keer met de Acht geconfronteerd", zegt Mart Verhees (66), bestuurslid van het wielercriterium de Acht van Chaam. Filmmaker Frank van Osch en de gebroeders Jan-Willem en Paul Schram volgden de organisatie van de Acht van Chaam zeven jaar lang op de voet. Met alle ups en downs. De documentaire De Acht is zondag te zien om 11.00 uur bij Omroep Brabant-TV. Daarna wordt de docu nog een paar keer herhaald.

De geur van friet, bier, massageolie en zweet. Dat is het eerste waar veel wielerliefhebbers aan denken bij een wielercriterium, zoals De Acht van Chaam. Op de eerste woensdag na het eindigen van de Tour de France loopt heel West-Brabant uit om in Chaam bekende wielrenners te zien, bijvoorbeeld Mathieu van der Poel, Chris Froome of Egan Bernal. "Veel wielerliefhebbers hebben geen idee wat er aan de dag vooraf is gegaan", zegt Verhees. Behalve bestuurslid is hij ook verantwoordelijk voor de opbouw van het parcours en de samenstelling van het rennersveld.

Naast zijn beslommeringen met de organisatie, runt Verhees ook het museum van de Acht van Chaam. "Het is een privéverzameling met wielerspullen en andere wielerzaken. Dat doe ik er nog bij. Mijn museum is in café het Chaamsche Wapen tegenover de start- en finishlijn."

Op de dag van het wielercriterium zelf zijn er zo'n honderd vrijwilligers in touw. "We zijn een heel jaar aan het werven. Een aantal jaren terug hielpen er nog mensen van het carnaval in Prinsenbeek of van het bloemencorso in Zundert. Maar die zijn door de jaren heen afgehaakt. Daarnaast is er ook nog de Nacht van Chaam. Het is begrijpelijk dat een deel van de mensen ook voor het feest kiest. Toch krijgen we het elk jaar weer voor elkaar om toch voldoende vrijwilligers te werven."

Het organiseren van het wielercriterium van de Acht van Chaam brengt de mensen in het dorp ook dichter bij elkaar, constateert Verhees. "Elk jaar hebben we na afloop weer een juichmoment dat we het samen wéér hebben gered. Onze dag is goed als mensen zeggen dat ze hebben genoten. Daar doen we het voor. We vergeten soms ook om zelf te genieten."