Spelers Nemelaer 7 komen met de helikopter naar de wedstrijd

Het zevende team van Nemelaer uit Haaren speelde vrijdagavond de wedstrijd van hun leven. Dat deden ze tegen FC De Rebellen, een soort van rondreizend circus met bekende voetbalnamen als Royston Drenthe (Real Madrid), Theo Jansen (Ajax) en Luc Nilis (PSV). Waar de spelers van Nemelaer normaal op de fiets naar het voetbalveld komen, werden ze dit keer ingevlogen met een helikopter. "We moesten iets doen waar FC De Rebellen niet omheen kon", zegt speler Roel van de Ven.

Dan stijgt de helikopter op om de volgende lading spelers te gaan halen. Ook die komen al zwaaiend naar het publiek uit de helikopter. Roel: 'Ik ben vroeg opgestaan om op het sportpark alles te gaan klaarzetten. Er is veel publiek. Dit is ongekend mooi. In de helikopter kreeg ik zelfs kippenvel." Vrijdagavond waren er geen strakke kopjes op het veld. Dat was een week eerder wel anders. "Toen speelden we een kampioenswedstrijd en was er veel wedstrijdspanning. Dat valt nu mee. Ik kijk er naaruit om tegen Luc Nilis, mijn idool van vroeger te spelen. En daarna een lekker biertje in de kantine."

"Deze wedstrijd in deze entourage is echt een hoogtepunt. Onbeschrijflijk. Er is lekker veel publiek", zegt Jan op 't Hoog. "Normaal gesproken spelen we op veld drie met slechts een paar supporters. Die mochten ook mee in de helikopter. Als je buiten de helikopter staat is het veel herrie. In de helikopter hoor je niets. Het was een unieke ervaring.

Het hele team zorgde dat op social media de helikopterstunt aandacht kreeg. "Daar is de media gretig op ingesprongen." Ook Jan kijkt uit naar het duel met FC De Rebellen. "Vooral tegen Pascal Bosschaart. Hoewel het voor de lol is voel ik toch wel wat wedstrijdspanning." Nemelaer 7 uiteindelijk verloor met 6-2 van FC De Rebellen.