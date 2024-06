Kat overlijdt bij brand in huis, andere kat overleeft drama

Een kat is vrijdagavond om het leven gekomen bij een brand in een huis aan de Hoessenboslaan in Berghem. In het huis had een bankstel vlam gevat. Een andere kat die zich in huis bevond, werd gered en is stabiel. De eigenaar van het huis was niet thuis toen de brand uitbrak, die is op vakantie.

Het was vrijdagavond niet het vuur dat voor de grootste problemen zorgde. De brand bleef beperkt tot een bankstel dat afbrandde. De rook die vrijkwam, was een groter probleem. De binnenkant van het huis is hierdoor zwartgeblakerd. Erger nog: het leven van de twee katten en de vissen werd bedreigd. Beademing

De brandweer kon de twee katten en een aquarium vol vissen uit het huis halen. Maar een van de katten overleefde de brand desondanks niet. Het dier kreeg nog beademing via een masker, maar die kon niet meer gered worden. De andere kat overleefde het wel. Die is naar een dierenkliniek gebracht en is daar behandeld.

Er hing veel rook bij het huis (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

De kat kreeg beademing via een masker (foto: Gabor Heeres/DSQ Vision).

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision