Twee katten vast in brandend huis, één redt het niet

Bij een brand in een huis aan de Hoessenboslaan in Berghem zaten vrijdagavond twee katten nog binnen. Terwijl de bewoners niet thuis waren, kregen hun huisdieren te maken met veel rook door een brandend bankstel. Een van de katten heeft het niet overleefd.

Het was vrijdagavond niet het vuur dat voor de grootste problemen zorgde. De brand zelf bleef beperkt tot een bankstel dat afbrandde. De rook die dat veroorzaakte, was een groter probleem. De binnenkant van de woning is zwartgeblakerd. Erger nog: het leven van de twee katten en de vissen werd bedreigd.

Beademing

Hoewel de dieren door de brandweer uit de woning konden worden gehaald, heeft een van de twee katten het niet gered. Het dier kreeg nog beademing via een masker, maar dat hielp niet meer. De andere kat heeft het wel overleefd. De vissen zijn met aquarium en al naar buiten gebracht.

De bewoners waren niet thuis en hebben niks van de brand meegekregen.