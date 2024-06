Thuisbezorgd voegt 'friet'-categorie toe onder druk van Brabanders

Het is Omroep Brabant-radioprogramma Wakker! eindelijk gelukt: gerechtigheid voor friet. Presentator Koen Wijn ergerde zich dood dat bezorgservice Thuisbezorgd enkel ‘patat’ als categorie gebruikte. Na een weekje campagne voeren op de radio en sociale media is het hoge woord eruit: friet is officieel een categorie geworden, en wel onder druk van Brabanders.

Mark Versteden & Koen Wijn Geschreven door