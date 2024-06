Vier arrestaties na vechtpartij, een slachtoffer tegen hoofd getrapt

Vier mannen zijn vrijdagnacht aangehouden in de binnenstad van Breda. Zij zouden betrokken zijn geweest bij het mishandelen van twee mannen op de Torenstraat. De slachtoffers, een 21-jarige Tilburger en een 29-jarige man uit Berkel-Enschot, zijn in ambulances naar een ziekenhuis gebracht.

Twee politiebikers op de Bredase Havermarkt hoorden rond vier uur 's nachts luide stemmen en een harde knal in de buurt van de Torenstraat. Ze fietsten daar snel naar toe en zagen toen nog net wat mensen wegrennen. Daar op de grond lagen twee mannen. Een van hen had een bebloed gezicht. Beide slachtoffers waren niet goed aanspreekbaar. De man met het bebloede gezicht raakte even buiten bewustzijn.

Tegen het hoofd getrapt

Een getuige vertelde de agenten dat het slachtoffer met het bebloede gezicht door iemand onder meer tegen zijn hoofd getrapt was.

Met de hulp van mensen van Cameratoezicht werden de vier verdachten op de Markendaalseweg gelokaliseerd en aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man uit Oud Gastel, een 24-jarige man uit Enschede, een 26-jarige Tilburger en 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De recherche onderzoekt de rol van de aangehouden verdachten.