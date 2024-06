Vrouw ramt met auto pui van haar huis en neemt boom mee naar binnen

Een vrouw heeft zaterdagochtend met haar auto haar eigen huis in Breda geramd. Hierbij raakte de gevel van het huis aan de Koekoekstraat zwaar beschadigd. De vrouw kwam met de schrik vrij.

Een boom die in de tuin stond, belandde in het huis en een koelkast verschoof naar het midden van de woonkamer. De brandweer heeft het huis gecheckt. Alles is veilig.

Onderzoek

Een 112-correspondent vermoedt gezien de schade aan de auto dat de vrouw de auto achteruit tegen de gevel reed. "De schade aan de auto vond ik op zich wel meevallen."

Hoe het mis kon gaan, wordt onderzocht. Er raakte niemand gewond.