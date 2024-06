Eenwieleren doe je niet alleen in het circus: 'Ik kon het in twee weken'

Een eenwieler zie je meestal alleen in de circustent, maar voor een groep sportievelingen is het daarbuiten een serieuze hobby. In Breda werden er zaterdag tijdens het Open Nederlands Kampioenschap Eenwieleren hoge snelheden gehaald. "Het feit dat bijna niemand het doet, maakt onze hobby extra speciaal. Ja, misschien vinden anderen ons wel een clubje rare mensen", zegt een lachende Teun Senders (20) uit Beek en Donk.

Teun raakte via zijn vader besmet met het eenwielervirus. "Hij had vroeger op een rommelmarkt een eenwielertje gekocht, maar die bleef jarenlang in de schuur staan. De intentie van mijn vader was om er ooit een keer iets mee te gaan doen. Totdat ik het probeerde en na verloop van tijd ging ik er zelfs mee naar school. Ik kocht een grotere eenwieler, daarna weer een andere en ik heb er inmiddels acht. Allemaal voor verschillende onderdelen, zoals lange afstanden, trucjes of in het bos."

"Voor een fiets moet je betalen, voor een eenwieler niet."

Regelmatig stapt hij op de eenwieler richting zijn werk bij een viswinkel. "Mensen zijn weleens verrast als ik langs fiets. Ik neem de eenwieler ook mee als ik met de trein ga. Voor een fiets moet je betalen, voor een eenwieler niet. Ik kreeg ooit de vraag of ik een half treinkaartje moest kopen."

"Ik heb de helft van zijn passie overgenomen."

Voor Teun is eenwieleren een leuke hobby en een sport om fit te blijven. "In het begin was het zoeken naar de juiste balans, maar je raakt eraan gewend. Vorig jaar ben ik bij een volwassengroep in een circusschool terechtgekomen en daar train ik samen met andere enthousiastelingen. Ik ben blij dat mijn vader ooit die eenwieler kocht. Hij is fietsenmaker en heeft meer met twee wielen, ik heb de helft van zijn passie overgenomen." Voor de zevende keer werd zaterdag het Openbaar Nederlands Kampioenschap Eenwieleren gehouden op het Cor Vlemmix Circuit in Breda. Met aan de start de top van Nederland, maar ook snelheidsduivels uit Duitsland en zelfs uit Taiwan. Er stonden diverse afstanden op het programma met op een ander deel van het circuit de onderdelen slalom en verspringen.

"Dit is zo'n gave sport, ik zag het op vakantie."

Renske van de Pol (14) uit Berkel-Enschot heeft net de 800 meter achter de rug en komt even bij. "Dit is zo'n gave sport. Ik zag het ooit op vakantie en vroeg een eenwieler voor mijn verjaardag. Na dagen trainen, kon ik het al binnen twee weken. Het begon als hobby en daarna ben ik aan wedstrijden mee gaan doen." Iets verderop valt een leeftijdsgenoot op de grond. Een paar seconden later gaat ze zonder klagen verder. "Vallen hoort erbij, dat is mij ook overkomen. Gelukkig heb ik nooit ergens last van gehad. Je hebt een helm op en beschermers voor je knieën en handen. Ik hoop vooral dat deze sport wat populairder gaat worden, dat gaat langzaam de goede kant op." Volgens Daphne Wijnschot (15) uit Best is eenwieleren voor iedereen geschikt. "Mijn zus zat bij een circusschool en mij leek het ook leuk om te doen. In eerste instantie leerde ik allerlei dingen in het circus, maar ik koos toch voor eenwieleren. Het duurt een paar weken om het onder de knie te krijgen, maar daarna is het niet moeilijk. Je ziet mensen van allerlei leeftijden die op een eenwieler stappen. Ze vinden het allemaal hartstikke leuk."