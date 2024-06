112-nieuws: auto crasht in sloot • minder treinen traject Den Bosch-Utrecht

00.17

Een man is gisteravond aangehouden na een steekpartij in een huis aan de Kruisstraat in Eindhoven. Het zou gaan om een huis waarvan diverse kamers verhuurd worden. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De verdachte werd anderhalf uur na de melding van de steekpartij teruggevonden in een parkje. Daar had hij zich verstopt.