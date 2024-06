112-nieuws: verwarde man aangehouden in Tilburg • vrouw van fiets beroofd

11.44

Een vrouw is gisteravond aangehouden in een leegstaand gebouw aan de Mimosastraat in Bergen op Zoom. De politie was gewaarschuwd nadat iemand had gezien dat de vrouw daar met nog iemand anders rond kwart over tien rondliep over het afgesloten terrein. Toen de agenten aankwamen, was alleen de vrouw nog op het terrein. Een politiehond slaagde erin de vrouw in het gebouw te vinden. Zij kreeg een bekeuring. De vrouw stond in het politiesysteem omdat ze nog DNA moest afstaan. Daarvoor is ze naar een politiebureau gebracht.