Man met ijzeren pijp vernielt geparkeerde auto's

In de wijk Wandelbos-Zuid in Tilburg, in de omgeving van de Marie Koenenlaan, zijn zaterdagnacht zeker vijf auto's vernield. De verdachte, een 45-jarige Tilburger, is meegenomen. Het gaat om een verwarde man die in een flat in de wijk bij zijn moeder woont.

Agenten gingen rond halfdrie 's nachts naar de Marie Koenenlaan na een melding dat daar iemand met een ijzeren pijp over straat liep. Onderweg daar naartoe kregen de agenten nog een melding, dat de man autoruiten zou inslaan. Verhoor

Op een parkeerplaats aan de Marie Koenenlaan zagen de agenten drie auto’s met vernielde ruiten en in de omgeving nog eens twee auto’s met vernielde ruiten.

Vernielde autoruit in Tilburg