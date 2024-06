Man slaat autoruiten kapot met ijzeren pijp

In de wijk Wandelbos-Zuid in Tilburg, in de omgeving van de Marie Koenenlaan, zijn zaterdagnacht zeker vijf auto's vernield. Een verdachte, een 45-jarige Tilburger, kon op heterdaad worden aangehouden.

Agenten gingen rond halfdrie 's nachts naar de Marie Koenenlaan na een melding dat daar iemand met een ijzeren pijp over straat liep. Onderweg daar naartoe kregen de agenten nog een melding, dat de man autoruiten zou inslaan. Verhoor

Op een parkeerplaats aan de Marie Koenenlaan zagen de agenten drie auto’s met vernielde ruiten en in de omgeving nog eens twee auto’s met vernielde ruiten. De agenten gingen op zoek naar de verdachte en hielden hem uiteindelijk thuis aan. De slachtoffers hebben aangifte gedaan van vernieling. De verdachte zit vast voor verhoor. Aangifte

De politie houdt er rekening mee dat er nog vernielde auto's over het hoofd zijn gezien. Mensen van wie de auto is vernield en die nog geen contact hebben gehad met de politie wordt verzocht de politie te bellen en het registratienummer 2024-137645 te vermelden. Ook getuigen kunnen zich daar melden.