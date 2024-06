Componist, dirigent en arrangeur Harry van Hoof (81) overleden

Componist, dirigent en arrangeur Harry van Hoof (81) is zaterdag overleden. Dat is zondag bekendgemaakt. Van Hoof werd geboren in Hilversum, maar woonde al lange tijd in Eindhoven. Hij drukte een stempel op de Nederlandse muziekindustrie. Zo verwierf hij grote bekendheid als dirigent bij veel Nederlandse deelnames aan het Eurovisiesongfestival.

Ook was Van Hoof lange tijd vaste gastdirigent bij het Metropole Orkest. Zijn grootste succes als componist had hij in 1971 met het nummer 'How do you do' van Mouth & MacNeal, het artiestenduo bestaande uit de Tilburgse Sjoukje Smit en Willem Duyn. Het succesnummer schreef hij samen met Hans van Hemert.

Ruim tien jaar eerder, in 1960, was Van Hoof één van de zes Rockets van Peter (Koelewijn) en zijn Rockets. Van Hoof speelde piano, maar stapte later uit de begeleidingsband van de Eindhovense zanger.

'Sandraatje'

Gedurende zijn muzikale loopbaan werkte hij nauw samen met artiesten als Armand, Ramses Shaffy, Rob de Nijs, Willeke Alberti, Sandra & Andres en BZN. Met Sandra Reemer bijvoorbeeld ging hij drie keer naar het Eurovisiesongfestival en maakte hij vele platen. Bij haar overlijden in 2017 vertelde Van Hoof dat Sandra voor hem altijd 'Sandraatje' was gebleven omdat ze nog zo jong was op het moment dat hij haar leerde kennen.

In 1967 trouwde Van Hoof met de Eindhovense zangeres Trea Dobbs van wie hij later scheidde. Later hertrouwde hij. Van Hoof was vader van drie kinderen en opa van vijf kleinkinderen.

In zijn rol als dirigent bij veel Nederlandse inzendingen voor het Eurovisiesongfestival verwierf Harry van Hoof grote bekendheid, hier bij het optreden van Ruth Jacott met Vrede in 1993: