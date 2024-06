NAC naar de Eredivisie: mensenmassa bij het stadion, spanning stijgt

Om zes uur begint de return van de finale van de play-offs tussen Excelsior en NAC. De Bredanaars wonnen in de eerste wedstrijd met 6-2 in Breda. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alles rond de wedstrijd. In de livestream hieronder zie je hoe duizenden fans bij het Rat Verlegh Stadion de wedstrijd en de voorpret beleven.

Liveblog

16.49 Livestream snel hervat De livestream wordt snel hervat. Naar verwachting zijn de problemen over een kwartiertje opgelost.

14.41 De drukte neemt toe Het wordt drukker en drukker bij het Rat Verlegh Stadion. Foto: Eva de Schipper.

16.35 NAC-spelers zijn in het stadion Daar is-ie dan: de spelersbus van NAC Breda is gearriveerd in Rotterdam. De spelers zullen een korte warming-up doen. Om zes uur barst het spektakel vervolgens los in het Van Donge & De Roo Stadion van Excelsior.

16.30 Signaal is even kwijt Mocht je geen livebeelden zien op de stream hierboven: geen paniek, er wordt aan gewerkt. Er zijn wat problemen in de zendwagen. De livestream wordt snel hervat!

15.54 Voorpret in volle gang NAC speelt dan wellicht in Rotterdam vanavond, maar de echte voorpret vindt plaats in de parel van het zuiden. Over een uurtje worden beide opstellingen van de teams verwacht. Een uur later, om zes uur, wordt er aftegrapt in het Van Donge & De Roo Stadion van Excelsior.

15.52 Zwakte bij de concurrentie Niels detecteert dat het er armoedig voorstaat met het sentiment in Rotterdam...

15.47 Jelle snapt het Klinkt als een goede planning!

15.33 Mocht er twijfel over bestaan: het is feest is Breda

15.28 Als we gaan...

15.17 Of Liza zenuwachtig is... Een beetje maar...

15.15 Nog dik 2,5 uur...

14.45 25.000 bezoekers is zondag de max voor P5 25.000 bezoekers voor P5 is vandaag het maximale aantal. Bij dat aantal is het de bedoeling dat de poort dicht gaat.

14.30 Arjan en Pieter vinden de zondag lang duren... heel lang

14.00 Intussen in het centrum van de stad Foto: Eva de Schipper. Foto: Eva de Schipper. Foto: Eva de Schipper. Foto: Eva de Schipper.

13.50 Ook in dé Oranje-straat springen ze voor NAC!

13.40 Zelfs in Athene gaat het geel-zwart in top En inmiddels zullen de bijbehorende shirts ook wel in orde zijn, schatten we in!

13.37 Sommige bezoekers van P5 denken al terug aan 2017 Ze hopen weer te kunnen juichen straks!

13.35 Ook in de Achterhoek wordt vandaag gesprongen voor NAC

13.30 Of iedereen op P5 de cobra's thuis wil laten... Vraagt papa Arnold namens zijn zoontje van 12.

Wachten op privacy instellingen...

13.25 NAC-orgelman on tour In Bavel was eerder vandaag al het NAC-clublied te horen. Dit dankzij orgelman René. Bekijk hier het item dat we eerder deze week maakten met orgelman René:

13.20 Kleine man vol vertrouwen!

13.15 En ook deze trouwe viervoeter is er klaar voor

13.10 Jeffrey en Dsawn zijn ook aangestoken door de NAC-gekte Hun huis in Breda werd gisteren omgetoverd tot NAC-bolwerk. Ze stuurden ons de volgende foto's:

13.05 De NAC-gekte in Breda bouwde zich de afgelopen dag al flink op

13.00 Breda kleurt geel en zwart

12.50 Iemand nog een kaartje voor P5????

12.40 Bij Omroep Brabant hoef je vandaag en morgen niks te missen In dit liveblog houden we je vandaag op de hoogte van alles rond de wedstrijd van NAC bij Excelsior. Dit onder meer ook met livebeelden vanaf parkeerplaats P5 bij het NAC-stadion. Daar worden 15.000 fans verwacht die de wedstrijd op een groot scherm volgen. Bij een goede afloop voor NAC is er na de wedstrijd (rond 19.45 uur) een extra live-uitzending vanaf de parkeerplaats. Die uitzending is online en op televisie te zien. De eventuele huldiging maandag van NAC wordt vanaf 15.30 uur ook live uitgezonden via de kanalen van Omroep Brabant.

12.30 Scheidsrechter vandaag in Rotterdam is Danny Makkelie

12.15 Ook Excelsior is er klaar voor! De Rotterdammers trappen de middag af met een strijdbaar: 'It ain't over 'til it's over'.

12.00 MATCHDAY Het is zover: matchday! Dat betekent voor iedereen met een geel-zwart hart nagelbijten en aftellen... tot zes uur vanavond wanneer de wedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam begint.