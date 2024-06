NAC promoveert: felicitaties stromen binnen, supporters huilen van geluk

20.01

Burgemeester Paul Depla is trots op de Bredase voetbalclub: “In een woord ‘gewéldig’! Wie had dit een maand geleden durven te dromen? Maar het is gelukt. Dankzij “Nooit opgeven altijd doorzetten” zijn NAC Breda en de supporters weer terug in de Eredivisie! Dat is mooi voor NAC, de supporters, Breda en de Eredivisie. Want met NAC en de supporters krijgt de Eredivisie extra glans", aldus de burgemeester.