NAC promoveert: spelers onderweg naar Breda, plein bij stadion is vol

Trainer Jean-Paul van Gastel zag NAC Breda dit seizoen op het juiste moment pieken. De club promoveerde als nummer 8 van de eerste divisie via de play-offs naar de Eredivisie. "We hebben veel goede spelers. Het grootste probleem is dat we geen team zijn geweest. Het leek er wel op dat toen de play-offs begonnen iedereen achter elkaar ging staan. Dat was voor mij het grootste verschil", sprak Van Gastel na de nederlaag van 4-1 bij Excelsior.

NAC had het thuisduel vijf dagen eerder met 6-2 gewonnen. Van Gastel, die bij de club vertrekt, kon niet verklaren waarom zijn elftal zondag zo slecht speelde en bij rust al met 3-0 achter stond. "In de eerste helft zag je weer een beetje wat ons probleem was in de competitie. Of het aan de spanning lag, weet ik niet." De oud-Feyenoorder reageerde vrij rustig en ingetogen. "Ik ben ongelooflijk blij en trots, maar moet dit even laten bezinken. We gaan dit wel dik vieren."