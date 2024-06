Agent heeft gehoorschade nadat vrouw hem toeschreeuwde

Een agent is bijna doof geschreeuwd door een vrouw nadat ze was gearresteerd. De vrouw uit Tilburg (49) werd zaterdagavond aangehouden nadat ze op de Spoorlaan voor overlast zorgde. In de politiewagen schreeuwde ze zo hard in het oor van de agent dat die pijn had en slechter kon horen.

De vrouw liep hard schreeuwend over de Spoorlaan en weigerde te vertrekken. Vervolgens probeerde ze auto’s te laten stoppen. Dat leverde weer gevaarlijke situaties op. Agenten hebben haar aangehouden en in een politieauto gezet. Onderweg naar het politiebureau schreeuwde zij zo hard in het oor van de agent dat hij pijn had en slechter kon horen. Het zal moeten blijken hoe erg de opgelopen gehoorschade is. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.