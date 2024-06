NAC Breda keert terug in de Eredivisie na knotsgekke kraker

NAC Breda is op spectaculaire wijze gepromoveerd naar de Eredivisie. Na de eerdere 6-2 overwinning was het Excelsior dat kort na rust op een 4-0 voorsprong kwam. Een doelpunt van Casper Staring was uiteindelijk voor de Bredanaars genoeg om na vijf jaar de Keuken Kampioen Divisie te verlaten.

Na de 6-2 overwinning in de heenwedstrijd was NAC in de return de grote favoriet voor promotie naar de Eredivisie. Toch was de spanning bij de supporters, spelers en werknemers van NAC zichtbaar toen ze bij het Van Donge & De Roo Stadion in Rotterdam aankwamen. Excelsior had in de tweede ronde niet voor niets ADO met 7-1 aan de kant gezet en in het slot van het seizoen met 4-0 gewonnen van FC Volendam en Heracles Almelo.

In de beginfase was duidelijk wat het strijdplan van Excelsior was. Vol op de aanval, ze moesten ook wel om te proberen vier goals verschil goed te maken. De eerste twintig minuten hield NAC eenvoudig stand en gaf het geen kans weg. De gasten vonden het wel goed en loerden op de counter. De aanvallende intenties werden na 20 minuten beloond toen Troy Parrott alleen afging op doelman Pepijn van de Merbel en koelbloedig afrondde: 1-0.

Enorme kansen

Vijf minuten later was er opnieuw Rotterdams gevaar, toen de pijlsnelle Derensili Sanches Fernandes profiteerde van zwak verdedigen en voorlangs schoot. Na een half uur kreeg Parrott een enorme kans op de 2-0, maar Van de Merbel kon de bal net genoeg toucheren om een goal te voorkomen. En wat te denken van de kans van Lazaros Lamprou, die vrij voor het doel de bal het stadion uitschoot.

IJzersterk Excelsior

Na 35 minuten volgde wel de 2-0. Scheidsrechter Danny Makkelie werd na een duel door de VAR naar het videoscherm geroepen en wees vervolgens naar de penaltystip. De Ierse goalgetter Parrott stuurde de keeper de verkeerde hoek in. Daarmee was het nog niet gedaan. Het constant jagende Excelsior kwam na 42 minuten zelfs op 3-0, waarbij NAC-verdediger Boy Kemper het laatste tikje gaf. Parrott kreeg kort voor het rustsignaal zelfs de kans op de 4-0, maar dat bleef NAC bespaard.

Afstraffing

NAC-trainer Jean-Paul van Gastel greep in met rust en bracht met Martin Koscelník een extra verdediger in plaats van aanvaller Roy Kuijpers. Het gewenste effect had het niet, want al na vijf minuten kopte Parrott zijn derde van de avond binnen.

De achterstand was daarmee goedgemaakt en Excelsior drukte het gaspedaal wat minder hard in. Dat was voor NAC het moment om eindelijk eens zelf te gaan voetballen in plaats van achter Excelsior aan te lopen. Spits Sigurd Haugen was na een klein uur voor het eerst gevaarlijk, al kwam hij net een teenlengte tekort om binnen te glijden. Een minuut later probeerde Casper Staring het van afstand en verschalkte hij doelman Stijn van Gassel: 4-1.

Het laatste half uur waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Het tempo lag een stuk minder hoog, maar er waren kansjes aan beide kanten. Aimé Omgba was namens NAC het dichtst bij de 4-2, maar Van Gassel gooide zijn lichaam voor de bal. Excelsior ging alles of niets spelen en het was billenknijpen voor NAC. De 4-1 bleek genoeg voor een Eredivisieticket en dat wordt zondagavond of maabdag op grootste wijze gevierd.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Liveblog over promotiewedstrijd van NAC