112-nieuws: auto brandt uit in bos Bakel • geen letsel aangereden meisje

09.38

Een nerveuze man trok gisteren de aandacht van de politie toen hij in zijn auto in de Bavelseparklaan in Breda reed. Agenten zagen de 19-jarige eerst met hoge snelheid over de A58 scheuren. Toen ze de achtervolging inzetten, keek de man zenuwachtig om zich heen. Hij stopte iets tussen zijn benen. In de Bavelseparklaan konden agenten hem controleren. Ze roken bij het openen van de autodeur meteen een henneplucht. Verder viel de blik van de man op. "Hij keek wat vreemd uit zijn ogen, waardoor zij het vermoeden kregen dat hij onder invloed reed", vertelt de politie op haar website. Hij ontkende dit en weigerde een speeksel- en bloedtest. "Dit wordt gezien als een misdrijf. Ook ontkende hij dat hij verdovende middelen bij zich had."

In het politiebureau viel de man door de mand. In zijn onderbroek vond de politie tien zakjes met wit poeder. De politie vermoedt dat het om harddrugs gaat en heeft de zakjes in beslag genomen. Zijn auto moest hij ook afstaan.