Het wordt vaker droog met ruimte voor de zon, temperatuur blijft steken

Het wordt vanaf woensdag vaker droog en er is dan geregeld ruimte voor zonnige perioden. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant.

Ook deze maandag blijft de temperatuur steken op zo'n 18 graden. "De ochtend begon met vrij veel bewolking, maar een gebied met opklaringen ligt voor ons klaar en dat breidt zich geleidelijk over de provincie uit. Dat is echter wel van korte duur. In de middag volgt weer veel bewolking, de middag verloopt grijs. Uit dikkere bewolking kan wat lichte regen of motregen vallen."

Ook dinsdag verloopt wisselvallig met vrij veel wolkenvelden, wat zonnige perioden en enkele buien die over Brabant trekken. "Het is dan wel vrij aangenaam qua temperatuur, met ongeveer 20 graden."